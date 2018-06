Jogadores elogiam elenco e veem Cruzeiro pronto para brigar por todos os títulos

O Cruzeiro foi um dos clubes que mais se reforçaram para esta temporada do futebol brasileiro. A diretoria foi ao mercado e trouxe nomes como Fred, Mancuello, Edílson e Bruno Silva para alcançar o grande objetivo do ano, o título da Libertadores, mas também permitir que o time celeste tenha força para brigar por todas as competições de 2018.

+ Confira a tabela do Campeonato Mineiro

"É muito importante a força do elenco. Todos que não estão jogando estão treinando muito forte. O Rafael Sobis, o Rafael Marques... São muitos jogadores que seriam titulares em qualquer outro clube. Então, fico feliz de atuar em um grupo tão qualificado, mas sabendo que daqui a pouco vão ter lesões, cartões e vai ser inevitável mudar diversas peças. Está todo mundo preparado para agarrar a oportunidade quando aparecer", declarou Edílson nesta terça-feira.

A maior parte dos atletas contratados são experientes e ocupavam papeis de liderança em suas antigas equipes. O volante Bruno Silva é um deles. Vindo do Botafogo, o jogador de 31 anos admitiu que há várias lideranças no atual elenco do Cruzeiro, mas negou que isso possa ser um problema.

"Isso é bom para o Cruzeiro pelas competições que vamos ter. Não tem uma palavra final. Apesar de o Fábio, o Henrique terem uma história aqui, entramos em um consenso. Somos um grupo, pensamos no que for bom para o Cruzeiro, primeiramente. Tem sempre alguém falando, conversando. O que eu penso, eu falo. E podem discordar, porque é preciso ter isso no grupo", considerou.

O jogador também garantiu estar adaptado ao clube, mas admitiu que ainda deve boas atuações com a camisa celeste. "Estou longe da minha forma física ideal, até pelo que joguei no ano passado. Sou um jogador intenso, corro os 90 minutos. Então, estou longe do Bruno ideal ainda. São só quatro, cinco jogos, é normal. Não estou preocupado com isso. Sei do meu potencial e vou estar em forma logo logo."