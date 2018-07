Jogadores elogiam postura do Atlético-MG na Colômbia

O Atlético Mineiro decidiu priorizar a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e foi com uma equipe reserva para a Colômbia, mas a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana foi muito comemorada pelo elenco. O zagueiro Lima destacou a postura da equipe na derrota por 1 a 0 para o Independiente Santa Fé.

"Valeu o empenho e a luta de todos. Viemos com esse intuito da classificação e conseguimos passar para a próxima fase. A equipe está de parabéns", afirmou o defensor, exaltando a garra do Atlético para conter a pressão da equipe colombiana na partida de quarta-feira.

Já o zagueiro paraguaio Cáceres ressaltou que o time mineiro precisou superar muitas dificuldades para obter a classificação. "Trabalhamos muito, num campo difícil. O time, no geral, trabalhou da melhor forma e estamos muito contentes porque o Atlético segue na sul-americana", disse.

O goleiro Renan Ribeiro, destaque do Atlético no jogo, só lamentou o gol sofrido em Bogotá, que levou o time a ser pressionado nos minutos finais. "Tomamos um gol e esse não era o objetivo, mas o importante era a classificação e estamos voltando com a vaga para o Brasil", comentou.