Jogadores elogiam pré-temporada e preveem Flu brigando por todos títulos no ano De volta da viagem aos Estados Unidos, onde disputaram a Florida Cup, os jogadores do Fluminense se mostraram confiantes com a preparação para 2016. Na chegada ao Brasil, sexta-feira, o atacante Richarlison e o goleiro Júlio César elogiaram a pré-temporada e destacaram que o ano será de briga por títulos.