Jogadores em recuperação física participam de treino e animam o Grêmio

A preocupação com os seguidos desfalques parece ter ficado para trás no Grêmio. Nesta terça-feira, a torcida ganhou motivos para se animar. Maicon, Geromel, Wallace Reis, Negueba e Henrique Almeida participaram de treino físico no gramado, demonstrando bons sinais de recuperação.

Em fase final no processo de reabilitação, os cinco jogadores correram no gramado, sob a supervisão do preparador físico Rogério Dias. Além de correr, o grupo deu arrancadas, mostrando que os jogadores estão perto de voltar a ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Enquanto os reservas fizeram trabalhos físicos no gramado, os titulares foram para a academia, onde se concentraram na musculação e alongamento. O elenco gremista se apresentou nesta terça após a vitória sobre o Figueirense, na manhã de domingo, em Porto Alegre. Na segunda, o grupo todo ganhou folga.

Roger Machado terá a semana inteira para preparar o time gaúcho para o duelo com o Sport, domingo, na Ilha do Retiro, em Recife.