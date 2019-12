Saiba quais jogadores do Corinthians podem voltar de empréstimo em 2020

Enquanto o Corinthians busca no mercado reforços para 2020, o técnico Tiago Nunes vai analisando os jogadores que estão emprestados a outras equipes na atual temporada. O volante Camacho e o zagueiro Pedro Henrique, que trabalharam com o treinador neste ano no Athletico-PR, tiveram os retornos confirmados pela diretoria.

LEIA TAMBÉM > Danilo Avelar volta a treinar no Corinthians e deve enfrentar o Ceará

Mas ainda há uma lista grande de atletas que não estão definidos. O meia chileno Ángelo Araos, contratado pelo clube no ano passado por R$ 17 milhões, interessa ao treinador. O problema é que o jogador não correspondeu no Corinthians na atual temporada e foi emprestado para a Ponte Preta até o final do ano. Ele se firmou entre os titulares na reta final da Série B e o time de Campinas manifestou interesse por sua permanência. Se o presidente Andrés Sanchez conseguir trazer um jogador de peso para sua posição, é possível que ele não volte.

O meia Marquinhos, na Ponte Preta, o volante Thiaguinho, no Oeste, e o atacante André Luis, no Fortaleza, também podem retornar. Os três têm 22 anos e foram emprestados a outras equipes para ganhar experiência. A tendência é que se apresentem na pré-temporada para serem testados pelo treinador.

Tiago Nunes ainda está de olho nos jogadores da base e nos recém-promovidos ao profissional, como o atacante Janderson. O jogador ganhou espaço no time principal no segundo semestre e tem oscilado bastante em campo. No jogo contra o Atlético, ele marcou o gol alvinegro, mas cometeu o pênalti que garantiu a vitória do adversário.

O interino Dyego Coelho saiu em sua defesa. "A gente precisa ter paciência com Janderson, em questão tática, mas tem muito talento. Mais velhos ajudam, essa mudança de comportamento com a bola é 100% dos jogadores. A gente tem uma ideia e eles precisam querer. Janderson se encaixa nisso, tem ajuda dos experientes.Vai oscilar, mas é uma joia que a gente tem", elogiou.

Depois de perder da derrota em Belo Horizonte, o Corinthians seguiu direto para Fortaleza, onde na quarta-feira visitará o Ceará pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time se despedirá da competição no domingo, quando receberá o Fluminense, na Arena Corinthians, às 16h.