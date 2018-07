Jogadores fazem primeira reunião do Bom Senso FC

SÃO PAULO - Jogadores dos principais clubes do Brasil estão reunidos neste momento no primeiro encontro presencial dos atletas do movimento Bom Senso FC. À portas fechadas, eles discutem o calendário de 2014 e pretendem propor soluções para a CBF. A reunião começou por volta das 15 horas desta segunda-feira, em São Paulo, em um local próximo ao Aeroporto de Congonhas, para que os atletas possam sair no final da tarde e voltar para suas cidades.

A expectativa é a de que, no final da reunião, seja produzido um documento que será divulgado e deve trazer alguns detalhes do encontro. São cerca de 20 atletas presentes, e outros estão participando via Skype, um software que permite comunicação pela internet através de conexões de voz. Entre os jogadores estão Rogério Ceni, do São Paulo, Paulo André, do Corinthians, D''Alessandro, do Inter, Deivid e Alex, ambos do Coritiba. Muitos chegaram em carros com vidros com película escura de proteção e ninguém quis falar com a imprensa antes da reunião.

O Bom Senso FC é um movimento criado por 75 jogadores que se juntaram para discutir mudanças no calendário do futebol brasileiro. O grupo se tornou público na semana passada, quando revelou insatisfação com a definição do período para competições no País em 2014, após a CBF antecipar o início dos campeonatos estaduais para 12 de janeiro, o que reduziu ainda mais o período para a pré-temporada.

Os jogadores querem se reunir com a CBF e estão dispostos a iniciar uma discussão que basearia a mudança no futebol brasileiro em cinco pontos: diminuir o número de datas no calendário, definir um limite de partidas a serem realizadas por mês, discutir o período de férias, estabelecer um tempo mínimo de pré-temporada e criar uma espécie de "fair-play financeiro", como já existe na Europa, onde os clubes precisam deixar as contas em dia para disputarem torneios continentais.

Após o surgimento do grupo, em reunião com as principais federações estaduais de futebol, na semana passada, a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão dos campeonatos, definiu que as competições começarão em 19 de janeiro de 2014, ou seja, uma semana depois do que havia sido divulgado pela CBF e que gerou polêmica entre clubes e jogadores por causa do pouco tempo de preparação na pré-temporada.