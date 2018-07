Jogadores festejam goleada do São Paulo e miram confronto pela Copa do Brasil

Os jogadores do São Paulo vibraram após a goleada de 5 a 0 sobre o Linense, que classificou o time para a semifinal do Campeonato Paulista, e agora esperam o adversário do próximo fim de semana, que será definido na segunda-feira, mas antes disso sabem que confronto de quinta, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, é de grande importância.

"Foi uma vitória muito importante, que dá confiança para a equipe. Estamos há quatro jogos sem tomar gol e esse é um tipo de vitória que assusta bastante gente por aí", disse o volante Jucilei, se referindo aos futuros adversários da equipe. "Agora temos de descansar e nos concentrar na Copa do Brasil."

Para o volante Thiago Mendes, autor de dois gols contra o Linense, o São Paulo tem muita força quando atua dentro do Morumbi e precisa continuar colocando isso em prática. "Nosso time é praticamente imbatível dentro de casa. Agora vamos tirar o foco do Paulista e buscar o foco na Copa do Brasil. Com os pés no chão porque quinta tem mais", avisou.

Quem também estava radiante era o meia Thomaz, que pela primeira vez teve a chance de atuar como titular e foi coroado com um gol. "É uma emoção muito grande. Estou muito contente, o São Paulo abriu as portas para eu voltar e é um sonho marcar na estreia. Quero agradecer aos companheiros que me acolheram muito bem e vou continuar trabalhando para evoluir sempre."