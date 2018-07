Jogadores folgam no carnaval com pausa em alguns Estaduais

Neste fim de semana prolongado de carnaval, a recomendação para os jogadores é muita cautela, afinal, a temporada só está começando e há muitas partidas importantes pela frente. Na quarta-feira de Cinzas, por exemplo, Corinthians e São Paulo se enfrentam pela Libertadores, no primeiro confronto da fase de grupos da competição. No Rio de Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina, e ainda na Copa do Nordeste, não haverá rodada. Em Minas Gerais, o futebol começa e termina neste sábado. O mesmo ocorre no Paulistão, que só terá uma partida domingo: Ituano x Capivariano.

A ligação do futebol com o carnaval é antiga. As passarelas, de São Paulo e Rio, já receberam muitos craques, como aconteceu nesta sexta no Sambódromo, no primeiro dia de desfile das escolas de samba. A Mancha Verde, maior torcida organizada do Palmeiras, homenageou o centenário do clube e contou com a presença de alguns ex-jogadores, como Ademir da Guia, Velloso e Cesar Maluco. O ex-goleiro Marcos, que participaria da festa, faltou por estar doente, mas o ídolo já esteve presente na Avenida em 2012.

Situação semelhante ocorreu em 2010, quando a Gaviões da Fiel teve o enredo baseado nos 100 anos do Corinthians. Naquela ocasião, jogadores do elenco do time, como Ronaldo, Paulo André, Felipe e Edu Gaspar, hoje gerente de futebol do clube, desfilaram no Anhembi. No ano passado, Zico, que é torcedor da Beija-Flor, foi o tema da Imperatriz Leopoldinense. Quem também participou da festa com o Galinho foi o ex-meia Deco, do Barcelona, Fluminense e da seleção portuguesa.

Além da participação nos desfiles das escolas de samba, muitos jogadores têm presença garantida nos camarotes e festas no Anhembi e Marquês de Sapucaí. Embora a recomendação de todos os treinadores seja a cautela, eles não impedem seus jogadores da diversão. Emerson, do Corinthians, foi visto no sambódromo com água na mão. Vagner Love, que assinou com o Corinthians, garantiu que vai ver o carnaval de casa desta vez.