Jogadores ingleses torcem para não serem cortados por Capello

A Inglaterra precisou de dois gols contra para vencer o time japonês em partida na Aústria que lembrou um jogo treino.

A maior importância da partida é que nenhum dos jogadores conseguiu impressionar e entrar na lista final de 23 jogadores que vai ser divulgada por Capello na terça-feira.

Agora, o técnico italiano precisa definir quais serão os sete jogadores cortados da seleção para a Copa do Mundo, além de discutir o seu próprio futuro com a Associação Inglesa de Futebol.

A versão final da seleção depende das condições físicas do meio-campista Gareth Barry. Se ele estiver com condições de jogo, Tom Huddlestone deve ser cortado. Ele estreou no domingo, mas não conseguiu convencer como meio-campista defensivo do time.

Huddlestone deve ser preterido e abrir espaço para Michael Carrick que, mesmo fora de forma, possui mais experiência com a seleção.

Os outros jogadores que devem ser cortados são Scott Parker, Adam Johnson, Michael Dawson, Stephen Warnock, Shaun Wright-Phillips e Darren Bent.

Parker, Dawson e Warnock não jogaram nos amistosos, enquanto Johnson atuou por apenas seis minutos.

Wright-Phillips jogou com vontade contra o Japão mesmo fora de posição, mas parece que será deixado de fora da mesma maneira como aconteceu em 2006, quando o então técnico Sven-Goran Eriksson cortou o jogador.

Capello, apontado como o futuro técnico da Inter de Milão, deve conversar com a confederação inglesa na segunda-feira após a saída do presidente David Triesman e do executivo-chefe Ian Watmore.

"Vou conversar com o novo presidente," disse Capello. "Eu não falei com ninguém na Inter, mas meu nome está nos jornais e nas rádios e trata-se de um time importante".