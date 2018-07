Jogadores marfinenses exibem abatimento após derrota O atacante Didier Drogba deixou o Castelão sem motivos para sorrir. Aos 36 anos, o jogador disputou provavelmente sua última Copa e, ao sair dos vestiários, preferiu não falar sobre o assunto. Em um gesto apenas, ao bater com a mão no peito, quis dizer o quanto seu coração doía com a eliminação para a Grécia, que venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira, em Fortaleza, e avançou às oitavas de final do Mundial.