Jogadores minimizam empate da seleção brasileira e miram lista de Felipão

BELO HORIZONTE - Ao final do empate por 2 a 2 com o Chile, nesta quarta-feira, os jogadores da seleção brasileira tentavam, em vão, encontrar explicações para o fraco desempenho no Mineirão. Um dos jogadores mais pressionados foi Ronaldinho Gaúcho. A expectativa em cima dele era muito grande, por ser capitão e principal estrela do time brasileiro.

O meia culpou a falta de entrosamento para explicar o motivo da má atuação. "É difícil. Treinamos uma vez juntos e só. A gente tenta se superar, mas temos uma competição importante agora. Sabíamos que ia ser difícil, mas vamos com confiança (para a Copa das Confederações)", disse o jogador, que desconversou sobre uma eventual disputa com Kaká na seleção. "Fica a critério do treinador. O que ele decidir, será o melhor para a seleção."

Outro que também saiu de campo sob muitas vaias foi Neymar. Apesar do gol, o jogador admitiu que não conseguiu ter uma atuação convincente. "Acontece, né? Tem dia que você é vaiado e em outros aplaudido. Ninguém é perfeito. Quem está de fora acha que é fácil, mas estamos dando o máximo", garantiu o santista, que minimizou as dores musculares apresentadas ao fim do jogo. "Foi mais o cansaço. É só colocar um gelinho que está tudo bem."

Alexandre Pato, um dos que disputam as últimas vagas na seleção, acredita que o jogo não serviu de parâmetro para Felipão decidir os últimos convocados. "Esse jogo não foi aquilo que a gente esperava. Corremos até o final e eles tiveram mérito de buscar o resultado. Agora é trabalhar no Corinthians e esperar pela convocação", disse o atacante.

O corintiano Paulinho, nome praticamente certo na lista, destacou a necessidade de se fazer boas atuações para conseguir atrair a torcida novamente. "Temos de trazer o nosso torcedor para o nosso lado, é chato ser vaiado. Nosso time deveria ter agredido mais o Chile, ter tido mais posse de bola e chutado mais."

Na defesa, a briga também promete ser quente. Réver, um dos que estão disputando a posição, marcou um gol nesta quarta, mas, mostrando humildade, acredita que não conseguirá convencer Felipão apenas com isso. "Fazer gols não significa nada. Vamos continuar disputando posição até o fim."