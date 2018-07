Jogadores paraguaio e colombiano podem voltar ao Corinthians em 2017

A diretoria do Corinthians continua a busca por reforços para a próxima temporada, mas alguns nomes conhecidos - outros nem tanto - do torcedor, podem voltar a aparecer no time em 2017. A equipe conta com pelo menos oito jogadores emprestados para outras agremiações que estarão livres para retornar ao time alvinegro. Na lista aparecem até dois estrangeiros. Casos do volante Gustavo Viera e do atacante Stiven Mendoza.

Além dos dois, garotos da base também voltarão. São eles: Rodrigo Sam, Rafael Castro, Maycon, Moisés, Claudinho e Léo Artur. O técnico Oswaldo de Oliveira irá analisar todos os jogadores que retornarão de empréstimo.

Stiven Mendoza é o nome mais conhecido da lista. O jogador de 24 anos está no New York City, dos Estados Unidos, onde atua com Andrea Pirlo, Frank Lampard, dentre outros. Seu vínculo com o Corinthians se encerra no dia 31 de dezembro de 2018.

Já Gustavo Viera chegou ao Corinthians como aposta e nem chegou a atuar no time principal. Ele está emprestado ao Rubio Ñu, clube que o revelou. O paraguaio de 21 anos, tem passagens por seleções de base e contrato com o Corinthians até o dia 31 de agosto de 2018.

Dos garotos, a maior expectativa está sobre o volante Maycon. O garoto de 19 anos é titular da Ponte Preta e ganhou popularidade ao ser citado pelo técnico Tite como sucessor de Elias. O jogador tem contrato com o Corinthians até o dia 2 de fevereiro de 2019 e, provavelmente, será utilizado por Oswaldo de Oliveira no ano que vem.

Outros dois jovens têm atuado bastante. O atacante Léo Artur é titular do Oeste de Itápolis, na Série B. O jogador de 21 anos pertence ao Corinthians até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Assim como o lateral-esquerdo Moisés, que tem aparecido bem no Bahia que luta para conseguir o acesso a Série A do Brasileiro. O lateral também tem 21 anos.

Já o atacante Claudinho, de 19 anos, está no Bragantino e tem contrato com o Corinthians até 30 de junho de 2020. Rodrigo Sam, zagueiro, tem 21 anos e vínculo até 31 de dezembro de 2017. Já Rafael Castro está na Ferroviária. O garoto de 21 anos pertence ao time alvinegro até o último dia do ano que vem.

O único emprestado que não retorna agora é o atacante Luciano. Pouco aproveitado no Leganés, o jogador ficará no clube espanhol até 30 de junho de 2017 e já retorna podendo assinar pré-contrato com outra agremiação, pois seu vínculo se encerra no dia 31 de dezembro de 2017.