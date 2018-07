Jogadores pedem desculpas à torcida do Atlético-MG após derrota no Mundial

MARRAKESH - O clima era de consternação no Marrakesh Stadium após os 90 minutos da semifinal do Mundial de Clubes disputada nesta quarta-feira. O surpreendente Raja Casablanca não tomou conhecimento do Atlético-MG e venceu por 3 a 1, garantindo vaga na final da competição e tirando o campeão da Libertadores da briga pelo título. Responsáveis pelo vexame atleticano, os jogadores se limitaram a pedir desculpas após o apito final.

"Fico muito triste, porque a gente imagina que fez de tudo para estar aqui. A gente lamenta e pede desculpas ao torcedor que está aqui e que está em Belo Horizonte", declarou ao SporTV o atacante Diego Tardelli, que viu a tristeza ser compartilhada por seu companheiro Jô. "Todo mundo tem que assumir a responsabilidade, não é hora de achar culpados. Está todo mundo muito triste, mas agora é levantar a cabeça", disse.

Os dois atacantes tentavam encontrar uma justificativa para a derrota e para o mau futebol apresentado pelo time brasileiro. No início do segundo tempo, o Raja Casablanca abriu o placar, mas o Atlético-MG buscou o empate em falta cobrada com perfeição por Ronaldinho. Quando pareciam donos do jogo, os atleticanos levaram o segundo e, posteriormente, o terceiro gol em contra-ataques.

"Conseguimos empatar, mas a gente se expôs um pouco. Depois do empate, devia ter um pouco mais de paciência, saímos quase todo mundo e tomamos um contra-ataque", resumiu Jô. "A hora que a gente estava absoluto no jogo, com a bola no pé, sabia que ia fazer o gol numa jogada trabalhada. E o forte deles é o contra-ataque. Foi o que aconteceu: dois contra-ataques, dois gols", completou Tardelli.

Apesar do vexame no Mundial, o Atlético-MG encerra 2013 com o saldo positivo de ter conquistado o maior título de sua história: a Libertadores. E foi isso que os jogadores fizeram questão de lembrar. "Não podemos deixar de lado o que a gente fez esse ano, que foi brilhante. A gente queria coroar o ano brilhante com esse título", apontou Jô.