Jogadores pendurados por cartões amarelos preocupam no Corinthians

O alto número de jogadores pendurados com dois cartões amarelos preocupa o Corinthians nesta reta final de Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Avaí, na quarta-feira, pela 33.ª rodada, o time deve entrar em campo com quatro atletas nessa situação: os meio-campistas Paulinho, Jucilei, Elias e Bruno César.

Titular, o volante Ralf também estava pendurado, mas recebeu o terceiro amarelo no empate com o Flamengo, na noite de quarta-feira, no Engenhão. Assim, ele irá cumprir suspensão diante do Avaí, quando deve dar seu lugar no time para Paulinho, outro jogador que está ameaçado com dois cartões.

A lista de pendurados do Corinthians também o volante Moacir e os zagueiros Leandro Castán e Paulo André, todos reservas. E o temor da comissão técnica é ficar sem vários jogadores para o compromisso seguinte do time no Brasileirão: justamente o clássico contra o São Paulo, no dia 7 de novembro, no Morumbi.

A boa notícia para o Corinthians é que o atacante Ronaldo deve emplacar o quarto jogo seguido, depois de ter ficado quase dois meses afastado do time para se recuperar de lesão e entrar em forma. Segundo o preparador físico do clube, Eduardo Silva, ele ainda será avaliado, mas tem condições de enfrentar o Avaí.