Jogadores provocam presidente do Fla com batucada

Numa prova da falta de comando no Flamengo, jogadores improvisaram uma batucada no vestiário do Ninho do Urubu no momento em que, numa sala ao lado, a presidente do clube, Patrícia Amorim, concedia entrevista na qual explicava o motivo da demissão do técnico Andrade e dos diretores de futebol, Marcos Braz e Eduardo Manhães.

Veja também:

BLOG BATE-PRONTO - Como implodir o Flamengo

Flamengo demite Andrade e vice

Patrícia Amorim pede comprometimento após demissões

O atacante Vágner Love era quem liderava o grupo. O fato aumentou nesta sexta-feira o mal-estar no clube e mostrou que os jogadores não aceitaram a saída de Andrade e dos dirigentes.

O jogador chegou minimizar o episódio ao dizer bem alto: "É brincadeira". Mandava ali um recado para Patrícia Amorim, que entendeu a manifestação e devolveu. "Quem não gostou da mudança, que trate de conseguir resultados", respondeu.

A crise no clube já estava desenhada havia semanas. Agravou-se com a perda do Campeonato Carioca para o Botafogo no domingo e ganhou mais força ainda depois da magra vitória do time sobre o Caracas, por 3 a 2, na quarta-feira, num resultado que deixou o Flamengo seriamente ameaçado de eliminação na Libertadores. Somente na quinta o time assegurou vaga, após favorável combinação de resultados.

No meio da tarde, o Flamengo fez uma proposta para contratar o técnico Joel Santana, do Botafogo. O assédio gerou revolta no Alvinegro. O presidente do clube de General Severiano, Maurício Assumpção, tentou entrar em contato com Patricia Amorim, sem sucesso, para registrar o seu protesto.

Patricia Amorim também telefonou para Zico, a quem convidou para o cargo de gerente de futebol. O ex-jogador do Rubro-Negro não quis assumir o compromisso. Durante a semana, Zico esteve num dos treinos do Flamengo para manifestar apoio a Andrade.