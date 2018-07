Santistas lamentam empate, e Alan Kardec festeja fim de jejum

Os jogadores do Santos lamentaram o empate por 1 a 1 com o São Paulo, ocorrido neste domingo à noite, na Vila Belmiro, afirmando que criaram mais chances de gols. Quando vencia por 1 a 0, o time da casa desperdiçou duas oportunidades de resolver a partida válida pela 12ª rodada do Paulistão.

"Fico feliz pelo gol, mas lamento o empate. Pelo que criamos merecíamos a vitória", disse o atacante Joel. Para Paulinho, que teve atuação razoável, o time perdeu a chance de ganhar por causa de um erro em todo o jogo. "A gente pressionou o São Paulo do início ao fim, erramos em uma bola, e acabamos levando o empate. Mas está bom, a equipe se comportou bem", afirmou o também atacante.

Do lado são-paulino, Alan Kardec ficou satisfeito com o fim de um jejum pessoal de gols. "Nós sofremos o gol em um momento que estávamos superiores. A equipe lutou e se dedicou. Talvez não seja um mau resultado. Levantar a cabeça sabendo que nós podemos mais", ressaltou o atacante. "Há muito tempo não fazia um gol e foi importante.

Já Calleri, outro jogador do setor ofensivo tricolor, destacou o empate fora de casa. "Estamos nos recuperando. Somar ponto é importante", disse o argentino.