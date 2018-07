Jogadores Souza e Osvaldo querem festa dupla no São Paulo

O volante Souza será titular na partida deste domingo pelo São Paulo contra o Vitória, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o atacante Osvaldo ficará no banco de reservas, mas ambos terão algo comum. Afinal, este domingo será o primeiro Dia dos Pais de ambos com filhos. E eles esperam ter razão dupla para comemorar ao final do dia.

Recém-recuperado de uma lesão no quadril, Osvaldo é pai de Bernardo, de apenas seis meses. "Quero muito que seja um dia inesquecível, porque ainda não caiu a ficha que poderei comemorar o meu primeiro Dia dos Pais. Quando a gente termina mais um dia de trabalho, não tem sensação melhor do que chegar em casa e poder ver o filho sorrindo. E isso não tem preço. É uma emoção muito grande e farei de tudo para que seja um domingo especial", disse, ao site oficial do São Paulo.

Já Souza foi pai há um pouco mais de um mês. E o volante garante que a possibilidade de comemorar com o filho Nicolas aumenta a sua motivação. "Vou lutar pela nossa torcida e pelo meu filho. E tomara que o domingo possa ser completo, com um resultado positivo, e assim eu consiga festejar em casa com o Nico", afirmou.

Com 20 pontos, o São Paulo ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro e espera encerrar uma série de três tropeços para se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados, que se classificam para a próxima edição da Copa Libertadores.