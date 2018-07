Jogadores sul-coreanos e croatas são banidos do futebol

Com a decisão, a Fifa ampliou a punição anunciada anteriormente pelas federações nacionais. "Estes casos provam mais uma vez que a ameaça das apostas ilegais e combinação de resultados não estão confinadas em apenas uma parte do mundo", afirmou o diretor de segurança da entidade, Ralf Mutschke.

Na Coreia do Sul, as suspensões mais pesadas recaíram sobre Sang Hong Lee e Dong Hyun Kim, banidos do esporte. Outros seis jogadores receberam a mesma punição, mas com a possibilidade de recorrerem no futuro. Mais dois atletas foram suspensos por cinco anos. Os casos se referem a manipulação de resultados na K-League, o Campeonato Coreano, e a Copa da Liga.

A punição atingiu ainda 15 jogadores, dois técnicos e um dirigente de clube na Croácia em um escândalo que estourou ao fim do Campeonato Croata, em 2010. O técnico Vinko Saka e os ex-jogadores Mario Darmopil e Danijel Madaric foram banidos do esporte por terem contribuído na manipulação de resultados na temporada 2009/2010.