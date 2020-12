Jogadores trocam férias por calendário apertado em fim de ano atípico

Devido à paralisação do futebol em razão da pandemia do coronavírus, os atletas terão um fim de ano atípico. Quem estava acostumado a aproveitar essa época para descansar com a família, viajar ou planejar festas com os amigos, agora terá de seguir com foco nos treinos e jogos oficiais. A temporada só vai terminar em fevereiro de 2021.

O calendário apertado e a sequência de treinos acabou mudando a rotina dos atletas durante a semana do Natal e também os planos para o Ano Novo. A maioria dos astros compartilharam imagens de uma comemoração reservada ao lado de familiares durante o último dia 25.

Gabigol, que está na lista dos atletas que curtiram o último Réveillon na Bahia, agora tenta ajudar o Flamengo a buscar o título do Campeonato Brasileiro. Antes do Natal, o atleta chegou a marcar dois gols, mas foi desfalque na última partida contra o Fortaleza por cumprir uma suspensão automática. A equipe carioca atualmente ocupa a terceira posição na tabela, somando 49 pontos. Apenas o líder São Paulo e o Atlético-MG aparecem na frente.

Entre os atletas do líder do Brasileirão, está Daniel Alves. O jogador celebrou a chegada de 2020 em Fernando de Noronha e agora encara uma dura sequência de jogos. Ele é peça-chave de Fernando Diniz para levar o São Paulo ao título nacional e ainda terá de entrar em campo na noite de 30 de dezembro pela semifinal da Copa do Brasil.

Teve também quem resolveu passar as últimas férias ao lado da família. Foi o caso de Roberto Firmino e Thiago Silva. Atacante do Liverpool, Firmino encerrou 2019 agradecendo. "Um ano de conquistas dentro e fora dos campos. Sonhos realizados esses profissionais e pessoais. Ano em que o amor prevaleceu", disse. O zagueiro do Chelsea também passa os últimos dias do ano com foco em sua carreira.

Semifinalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras não vai dar muito tempo para o elenco descansar. O time tem treino marcado para o dia 31 de dezembro pela manhã e volta às atividades no dia 2 de janeiro. O calendário concorrido mexeu bastante com o volante Felipe Melo. Em vez de passar essa época do ano na casa de praia em Paraty, ele tem feito treinos intensos para se recuperar de uma fratura no tornozelo esquerdo.

POLÊMICA COM NEYMAR

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, é uma grande exceção. Enquanto vários jogadores abriram mão das festas ou diminuíram bastante a quantidade de comemorações na virada de ano, o camisa 10 da seleção brasileira vai receber convidados para uma festa no condomínio de luxo onde tem casa em Mangaratiba (RJ). O local ganhou isolamento acústico e segurança reforçada para evitar que convidados acessem o local com celulares e registrem imagens.

A polêmica sobre a festa durante uma pandemia levou a produtora do evento a se pronunciar. Por meio de nota nas redes sociais, a agência Fábrica explicou que a festa terá cerca de 150 pessoas. "A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência no Rio de Janeiro e Ceará", explicou.

Neymar passou a virada de 2019 para 2020 em uma luxuosa mansão em Barra Grande, na Bahia. No local ele também recebeu os jogadores Lucas Lima e Gabigol, além do surfista Gabriel Medina. Atualmente o atacante tenta se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo. A equipe parisiense só volta a campo no dia 6 de janeiro.

Veja as datas das últimas rodadas de alguns dos principais campeonatos em 2020:

Campeonato Brasileiro: 27ª rodada em 27/12 - Retorno: 06/01

Campeonato Inglês: 16ª rodada em 28/12 - Sem pausa

Campeonato Italiano: 14ª rodada em 23/12 - Retorno: 03/01

Campeonato Francês: 17ª rodada em 23/12 - Retorno: 06/01

Campeonato Espanhol: 16ª rodada em 31/12 - Retorno: 02/01

Campeonato Alemão: 13ª rodada em 20/12 - Retorno: 02/01