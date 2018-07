Jogadores valorizam vitória sobre o Flu e liderança isolada do Palmeiras no Brasileirão

Em confronto marcado pelo retorno de Gabriel Jesus após a Olimpíada, o Palmeiras confirmou a boa fase no Campeonato Brasileiro ao vencer o Fluminense no Mané Garrincha, por 2 a 0, neste domingo. Os gols foram marcados por Dudu e Jean, ambos no primeiro tempo, aos 18 e 24 minutos, respectivamente. O time do técnico Cuca ainda contou com o retorno do zagueiro Mina e do volante Gabriel.

O jovem atacante valorizou a vitória alviverde fora de casa. "Mais que a vitória, conseguimos um bonito futebol e nos firmar ainda mais como líderes". Por conta do placar favorável ao Palmeiras, o Fluminense teve que correr atrás do prejuízo. Ainda na primeira etapa, o goleiro Jaílson teve trabalho após jogada de Wellington. O arqueiro palmeirense conseguiu impedir o gol carioca e teve seu nome gritado pela torcida.

Jaílson comentou sua boa fase e as oportunidades que tem tido por conta da lesão de Fernando Prass. "Sabemos que não é fácil, com o histórico que o Palmeiras tem de goleiros. Estamos no caminho certo. Agradecer a Deus, família. Dedico a vitória para a minha esposa", disse.

O técnico Levir Culpi até tentou se recuperar, montando uma equipe ofensiva na segunda metade de jogo com as entradas de Aquino e Marquinho. Mas, apesar das alterações táticas, foi o Palmeiras que seguiu com mais oportunidades criadas. Gabriel Jesus chegou a deixar o dele, mas o auxilixar marcou impedimento. Pouco depois, o jovem atacante ainda carimbou uma bola na trave. Perto do fim, o Flu começou a pressionar ainda mais, porém a defesa palmeirense não deu espaço, e tampouco trabalho para Jaílson.

O técnico Cuca falou sobre o resultado final da partida, que teve faltas e cartões excessivos. "Isso é do jogo. Jogo tenso. Não houve um lance desleal. Apetite até maior que o necessário, vai com vontade de ganhar bola. Jogo decisivo. Fluminense, se ganha, aproxima muito do G-4. Nós também, disputando o título, vamos jogar a vida", explicou o treinador.

Com a vitória, o Palmeiras se isola na liderança do Brasileirão com 43 pontos. O Flamengo, que venceu a Chapecoense por 3 a 1 vem logo em seguida com 40 pontos. Já o Fluminense perdeu a oportunidade de se aproximar do G4. A equipe carioca tem 31 pontos e está na 8ª colocação. O primeiro time na zona de classificação para a Libertadores é o Corinthians, na 4ª posição, com 37 pontos.