Jogadores veem Brasil mais confiante na Copa América

"A equipe teve evolução, a confiança está maior", revelou o volante Lucas Leiva, um dos líderes do time do técnico Mano Menezes, lembrando que o Brasil só conseguiu sua primeira vitória na competição diante do Equador, após empates com Venezuela e Paraguai. "A confiança vai aumentando a partir do momento que você vai vencendo e vai conhecendo melhor os companheiros e a competição."

Além da primeira vitória, o lateral André Santos ressaltou o papel do treinador nesse momento de afirmação da seleção. "O discurso do Mano é para dar confiança a todos jogadores, o que é muito importante", disse um dos titulares do Brasil na Copa América, que também vê uma clara evolução no time. "Depois que você classifica, a sua autoestima sobe, você fica mais confiante."

Com esse espírito, a seleção promete ter uma boa atuação diante do Paraguai neste domingo e conseguir a vaga nas semifinais da Copa América. "É necessário ter confiança e frieza para se classificar", lembrou Lucas Leiva. "É um jogo importante e o Brasil está muito bem preparado", reforçou o atacante Robinho, um dos jogadores mais experientes do grupo de Mano Menezes.