Jogadores veem Palmeiras 'encorpado' e mais forte para sequência decisiva

O Palmeiras ficou aliviado pela vitória sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, por mais de um motivo. Após bater o rival por 2 a 1 de virada e manter o time na liderança, os jogadores afirmaram que o resultado serve para fazer o time chegar mais confiante para três confrontos diretos nas próximas rodadas, contra Grêmio, Flamengo e Corinthians.

"Nosso time está encorpado, sabe buscar opções. Cada partida será uma final", comentou o atacante Rafael Marques na saída de campo. "O primeiro passo foi dado. Restam jogos difíceis. Temos confrontos diretos, então temos que manter essa pegada mostrada contra o São Paulo", afirmou o zagueiro Vitor Hugo, autor do gol da virada. O outro foi marcado por Mina.

No domingo, a equipe enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, para depois receber o vice-líder, Flamengo, na quarta-feira, e no sábado seguinte encarar o rival, Corinthians, no Itaquerão. "Temos mais jogos complicados pela frente. Nossa cabeça é somar mais pontos para continuarmos firmes na briga pelo título", disse o atacante Dudu. A vantagem alviverde na primeira posição é de três pontos.

A equipe saiu atrás no segundo tempo, com um gol de Chávez, e virou em duas jogadas aéreas concluídas pela dupla de defesa. O autor do empate, o colombiano Yerry Mina, brincou com a coreografia usada na comemoração. "No Brasil tenho escutado muito funk. Sempre gosto de dançar quando marco gol", disse. O defensor tem dois gols marcados pela equipe, ambos em clássicos. O primeiro foi no empate com o Santos, em julho.