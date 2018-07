Jogadores votam a favor de quarta substituição no futebol em pesquisa de sindicato

Órgão que trata das regras do futebol, a International Football Association Board (IFAB), rejeitou uma proposta em fevereiro para permitir uma quarta substituição na prorrogação, enviando-a de volta para uma análise mais aprofundada de um painel consultivo.

No entanto, o FIFPro, que é representado no painel consultivo da IFAB, que se reuniu em Londres na segunda-feira, disse que 84 por cento dos jogadores que participaram de sua pesquisa querem que a quarta substituição seja permitida em algum momento do jogo.

"A resposta à nossa pesquisa é esmagadora, se aplicada apenas para o tempo extra ou durante os 90 minutos regulamentares, os jogadores profissionais de futebol em todo o mundo pesquisados ??pelo FIFPro veem a necessidade de acrescentar uma quarta substituição", disse o secretário-geral Theo van Seggelen.

"É uma posição que vai desafiar as visões tradicionais, mas os jogadores têm um dos papéis mais importantes neste debate."

O FIFPro afirmou que 244 jogadores de 27 países participaram da pesquisa e 39 (16 por cento) disseram que eram totalmente contra uma quarta substituição, enquanto 205 (84 por cento) foram a favor.

Desses 205 jogadores a favor, 119 disseram que gostariam que um quarto reserva fosse permitido no tempo extra e 86 jogadores queriam a quarta substituição ainda durante os 90 minutos.

(Por Brian Homewood)