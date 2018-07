'Jogamos abaixo do que podemos', critica Victor Ferraz

O lateral-direito Victor Ferraz, do Santos, resumiu com uma forte crítica a atuação do time na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, neste sábado, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador disse que até mesmo para os padrões de quem atuou como visitante a equipe fez uma partida muito ruim no estádio Independência.

"A gente fez um jogo muito abaixo do que a gente pode fazer mesmo fora de casa", afirmou em entrevista ao canal SporTV na saída do gramado. O lateral foi quem arriscou as finalizações mais perigosas do time, todas no segundo tempo. O Santos jogou sem os lesionados Lucas Lima e Ricardo Oliveira e, com pouca criatividade, não conseguiu superar a equipe da casa. O Atlético-MG poupou titulares para priorizar a Copa Libertadores.

Na próxima quarta o time decide vaga na semifinal contra o São Paulo. O técnico Diego Aguirre apostou em uma formação com jogadores jovens. Cazares fez o gol da vitória logo no começo da partida e, depois, o time deu espaço para o Santos. "No segundo tempo a gente melhorou, tivemos um domínio. Agora vamos fazer um jogo em casa, onde jogamos bem, para tentar a nossa primeira vitória", disse.

O próximo adversário do Santos será o Coritiba, no próximo dia 22, na Vila Belmiro. A equipe paulista não perde no estádio desde julho do ano passado, quando foi derrotada pelo Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.