'Jogamos dois anos fora no futebol brasileiro', diz Muricy Ramalho

Após deixar o Flamengo, há quase um mês, com problemas de saúde, Muricy Ramalho planeja retornar ao futebol longe da beira dos gramados, apenas como coordenador. Mesmo assim, ainda busca consenso na família, que prefere não vê-lo nos campos de futebol. Na quarta-feira, ele recebeu o Estado em sua casa de agasalho e boné, trajes típicos da maioria dos treinadores, e manteve o habitual tom crítico, principalmente ao falar sobre o momento do futebol brasileiro.

Como está a saúde?

Estou melhor, mas ainda faço exames e consultas. O que eu tenho não é algo grave, mas pode se tornar. Quando começa a se repetir, aí sim se torna perigosa, pode gerar um derrame ou enfarte. Então, tenho que tomar cuidado. Estou tomando remédio, fazendo exercícios.

Não pretende mais trabalhar como técnico?

O mais provável é não voltar a ser técnico. Pode ser que na conclusão dos exames eu esteja liberado, mas como estava me dando arritmia com muita frequência, então não acredito que possa voltar a trabalhar no nível de exigência que eu gosto de exigência, que é alto. O médico até me falou para colocar um auxiliar e ficar mais tranquilo, mas não dá. Meu pai morreu disso, de enfarte, e minha mãe, de derrame. A arritmia não avisa, é perigosa demais, então tenho que cuidar.

O que a família te falou?

Minha mulher e meus filhos não querem que eu volte mais. No ano passado já não queriam que eu retornasse. Como os exames foram favoráveis à minha volta e não recebi contraindicação dos médicos, voltei. Só que agora está pior. O problema está dando muito seguidamente. Segundo a explicação dos médicos, quando isso acontece o sangue não circula muito e pode dar um coágulo e ir para cabeça. Fica muito perigoso. Eu fiquei com medo.

Como está a rotina?

Faço muitos exames. Fiz vários no Rio e estou finalizando o São Paulo. Os médicos querem achar a causa do problema. Um dos motivos é o estresse, mas não é o único. Se não achar a causa, vai ficar difícil e só tomando remédios.

Pretende voltar neste ano?

Não. Muita gente vai me tentar até levar para trabalhar como comentarista, mas só no futuro. Agora, não. Até vou em alguns programas de televisão porque tenho amigos. Não gosto muito de participar. Preciso ficar quieto por um tempo. Não quero ter uma recaída de novo. Volto a repetir: não é um problema grave, mas é perigoso.

O que achou da saída do Dunga?

Não me surpreendeu. O futebol é resultado. Acompanhei o trabalho dele e do Gilmar Rinaldi (ex-coordenador de seleções). O que pedíamos para os dois é fazer no Brasil um curso de técnico de dois anos igual ao da Uefa. O Gilmar estava trabalhando nisso, fez muitas melhorias fora do campo. Só que no futebol sem resultado, não dá certo. Eles vinham fazendo boas mudanças, que não eram tão evidentes, e estavam programadas outras mais. O trabalho é importante, mas o resultado é ainda mais. É o resultado que se discute.

Aceitaria trabalhar na CBF?

Não pensei em nada. Estou cuidando da minha saúde primeiro. O que me empolga é um trabalho sério, é por isso que fui para o Flamengo, se não ia para algum time que já estava pronto e receberia muito mais. Se um lugar não for sério, eu vou atrapalhar, porque eu sei. Eu sofri muito na minha carreira como técnico. Só permaneci nos lugares porque eu ganhava. Eu não concordo com muitas coisas. Se não tiver gente séria, não dá certo. Minha vida é futebol, tenho experiência para isso, claro que aceitaria, sim, mas se fosse com seriedade.

Tite está pronto para assumir a seleção?

Quando acabou a Copa, antes do Dunga ser o técnico, na época o cargo estava vago eu dizia que era a vez do Tite, era o mais lógico. Nada contra o Dunga, falei isso quando estava sem treinador. Um dia me perguntaram quem tinha de ser o técnico e falei do Tite, porque estava no melhor momento. Lá atrás, antes de escolherem o Dunga eu disse isso, porque para treinar a seleção tem que ser o melhor técnico, assim como na época em que fui convidado (2010) eu era o melhor. Eu não aceitei porque não concordava com algumas coisas. Deveria ser o Tite antes e agora, também. Ele continua merecendo. No Brasil infelizmente o que conta mais não é o merecimento, mas a política, a amizade, o cara "gente boa", ou aquelas "conversas moles" de buscar um treinador boleirão ou xerifão, rotulam as pessoas. Tem que ser alguém competente e dar resultado. Uma coisa que deveriam fazer lá atrás está acontecendo agora. Está em tempo ainda. O Tite se preparou para isso, queria isso, sabe que não será como em um clube, de ter o dia a dia. Nós, treinadores, gostamos do cotidiano, do convívio, de no café da manhã falar com os jogadores. É uma rotina muito diferente. Mas ele se preparou para isso e tomara que dê certo.

A safra atual do Brasil é boa?

Nós temos bons jogadores. Podemos fazer uma seleção brasileira boa, sim. Não é possível que esses que estão no Chelsea, Atlético de Madri ou na Itália não sejam bons jogadores. Claro que não é uma geração de craques. Só temos um craque, o Neymar. O resto são bons jogadores. Eu sou um pouco exigente para falar que alguém é craque, que está no nível de um Pelé, Maradona, Zico, Messi ou Rivellino. Então, temos que olhar um pouco mais o conjunto. Antigamente, tínhamos vários craques e eles resolviam. Agora, sem Neymar, o time vai precisar resolver. O Brasil até jogou bem o primeiro tempo com o Peru, atuou como time. Temos uma grande dificuldade atual no que sempre tivemos de melhor, atacantes. Temos boa defesa. Antes os europeus não vinham ao Brasil contratar defensores, mas sim do meio para frente. Os melhores zagueiros do mundo eram europeus. Hoje nossos zagueiros jogam nos grandes times da Europa, são bons, enquanto faltam atacantes. Os nossos números, se formos analisar, finalizamos muito pouco. Contra o Peru tivemos grande posse de bola, mas fomos pouco efetivos. Falta atacante. Não temos número 9 mais. Tivemos que levar o Ricardo Oliveira, que tem mais de 30 anos. Precisamos melhorar o setor ofensivo.

Mas o que houve para o Brasil não revelar mais atacantes?

Depois de ter passado um tempo lá no Barcelona, eu tenho a opinião que o eles tinham lá, nós copiamos e nós fomos copiados também. Hoje, nós estamos correndo e eles, jogando. Mudou completamente. A gente dá muito importância aqui à parte física e menos à parte técnica. Fiquei 13 dias no Barcelona e só no oitavo dia fui perguntar quem era o preparador físico. Não tinha visto nenhum trabalho antes. Era só bola, o tempo todo. Esses dias fui ver um treinamento de sub-11 e vi um moleque fazendo trabalho físico. Isso não existe. Eu já trabalhei com essa categoria, tem que trabalhar só com bola, para fazer eles se divertirem, se não passa uns anos e o moleque vai achar chato, não aguenta mais treinar. Até porque a rotina de jogador é muito chata. Então, temos que estudar isso. Tiramos o nosso desenho tático, a nossa identidade, não deixamos o cara jogar direito, cobramos demais. O futebol também ficou um grande negócio. O que vale é ganhar o jogo, não importa se jogou bem. É uma contradição atrás da outra no futebol brasileiro. Se o técnico perde, não sabe se vai ficar. Eu sempre falei que depois da Copa do Mundo, quando perdemos de 7 a 1, tinha que parar o futebol brasileiro, colocar um técnico interino para se fechar em algum lugar durante alguns dias todos os segmentos do futebol para sair com um projeto. Não aconteceu. Jogaram toda a culpa no Felipão, escolheram o Dunga e seguiu o barco.

Então desperdiçamos esse tempo desde a Copa do Mundo?

Jogamos fora dois anos. Não se conversa, não se fala no futebol brasileiro. Só agora com o Gilmar começaram a chamar os treinadores. Por isso não podemos falar que tudo estava ruim. Ele viajava, conversava com os treinadores, começou a fazer esse tipo de trabalho. Faltou isso no comando da CBF quando acabou a Copa do Mundo. Estávamos muito mal. Tinha que parar. Não aconteceu nada. No Brasil não se faz conversa. Falta muito debate no futebol brasileiro. Se ganhar, o treinador e a diretoria vão ficar aliviados porque não vão bater neles no outro dia, não vão invadir o treinamento. Na hora que um time jogar mal e ganhar, não tem mais que valorizar. O futebol brasileiro está no nível em que se considera se está tudo certo se ganhou. Tem vários segmentos que são os culpados, inclusive a imprensa.

Pensa que precisa ter mais intercâmbio com técnicos estrangeiros?

O que a gente tem que entender é que os estrangeiros não são os melhores técnicos do mundo. Tem alguns que são bons, outros não são nada. O Diego Aguirre não ficou muito tempo no Inter e no Atlético-MG. O Ricardo Gareca não deu certo no Palmeiras. Tem estrangeiro que não é bom, assim como é também para os brasileiros. Depois do 7 a 1, o estrangeiro pode ser do Afeganistão, que parece o melhor do mundo. Não sou contra estrangeiro na seleção brasileira, mas tem que ser o melhor. Traga o Guardiola, então. Não pode trazer alguém de fora só porque é estrangeiro. Nós temos o Tite, que é muito bom, assim como outros. O momento é de um brasileiro, porque está na metade de um caminho, tem as Eliminatórias. Também não adianta trazer um estrangeiro nessa bagunça que é o Brasil. Trocam de horário de jogo a toda hora. Você senta para planejar uma semana e no meio de caminho trocam o jogo que era para ser em Recife às 11h da manhã para as sete da noite. E cadê o voo? É loucura. Um técnico que vem de um lugar onde sabe exatamente o horário do jogo, vai achar coisa de maluco o Brasil. Então traz os argentinos, porque estão aqui do lado e estão acostumados com bagunça. Se for para trazer um Guardiola, tem que organizar o futebol brasileiro. Nos clubes, você usa a segunda-feira para se reunir e planejar a semana, os treinamentos, o voo. No dia seguinte muda tudo. Por isso falo que tem de fazer um congresso, para elaborar uma proposta de mudança, com a assinatura de vários segmentos para se comprometer mais a não mexer no calendário, em horário de jogo, por exemplo. Nossa gestão é muito ruim, pior do que dentro de campo, onde os treinadores têm melhorado e estudado.

Mas temos renovação de técnicos?

No papel, sim, mas na prática, não. Os que tiveram a oportunidade não estão aproveitando. Vão buscar um técnico em Portugal porque não tem um jovem para colocar no Cruzeiro. Estava lá o Deivid antes. Por que não se renova? Não é fácil. Pensam que é só substituir. Mas tem time que é um Boeing e o cara está acostumado com teco-teco. Jogador de futebol quer um técnico que tenha condições de melhorar ele. Não importa a idade, quer um cara bom e competente. Temos bons técnicos jovens, gosto do Fernando Diniz. Tem personalidade, proposta, vivência, enfrenta dificuldades, só pegou trabalho difícil até hoje. Aí falta ter um coordenador técnico que conhece de futebol, para indicar quem é bom, ter um olhar que não é político e para agradar alguém, mas de quem entende. Tem que dar opinião, mostrar quem é o ideal. Para trabalhar em time grande, precisa ter personalidade, dizer "não" para presidente. Às vezes o presidente quer agradar o conselho, os amigos. O técnico tem que ser responsável. Tem bons treinadores jovens. Faltam pessoas para olhar essa diferença, para avaliar quem está preparado. Não tem avaliação técnica. Eu sei como funciona. O clube solta na imprensa, para ver a repercussão, se vai bem, como é na rede social, na opinião pública, só para sentir. Não pode contratar um cara só por ser legal, simpático e gente boa. Tem que avaliar com critério o dia a dia, os treinos, a voz de comando. Geralmente quem contrata é alguém que está lá para não bater de frente com o presidente. Por isso falta autonomia.

E em que função pensa em voltar a trabalhar no futebol?

Eu me encaixaria como coordenador técnico, mas desde que tivesse autonomia. Não adianta nada colocar um cara, como tem muitas vezes, mas quem manda é o presidente, isso não me interessa. Seria alguém que fizesse a ligação da diretoria com o treinador. Ele escolheria o técnico junto com a diretoria, traçar o perfil do treinador, o que o clube pensa. No Brasil se contrata um treinador e às vezes ele não tem a ver com o que o clube pensa, contratam porque estava disponível. Essa função de coordenador ainda tem espaço no Brasil, precisamos crescer nesse lugar. Às vezes coloca uma pessoa por ser amigo do presidente, mas não é um especialista.

Quem atua nessa função de coordenador no Brasil tem boa bagagem?

Estamos engatinhando. Por exemplo, o Corinthians saiu na frente há muito tempo, com o Edu Gaspar como gerente de futebol. Ele foi um bom jogador, tem bagagem, então se vê como o clube cresceu depois que ele assumiu. Ele aliou os estudos à experiência como jogador. A maioria dos clubes ainda não têm isso. Ainda é um perfil mais político, escolhido pelo presidente. Não necessariamente precisa ser ex-jogador.

E pretende fazer alguma preparação nos próximos meses para assumir essa função?

Quando estive no Barcelona, o que mais interessava não era o trabalho no campo, que é parecido ao nosso, mas sim a organização. Passava o dia acompanhando a parte administrativa. Todos os gerentes, mesmo na base, são ex-jogadores que se preparam e têm identificação com o clube. Todo o trabalho é muito bem feito. Os fisioterapeutas são ex-jogadores da base, que não deram certo, mas estudaram e agora trabalham no clube. Aprendi muito lá. E isso me chamou a atenção. Eles preparam o cara que foi jogador, que conhece a história do clube. No Brasil temos dificuldade porque nossa gestão é ainda muito amadora, feito com jeito de torcedor. Aqui as escolhas funcionam na base da simpatia.

Gostaria de voltar a trabalhar no São Paulo nessa função de coordenador?

Comecei lá no clube aos nove anos. Fui jogador, treinador das categorias de base, fui auxiliar, fui preparado para ser técnico, algo que também falta. O Telê Santana era tão bom que como já tinha uma certa idade, queria preparar alguém para ser técnico do São Paulo quando parasse. Eu não era o nome, ele testou. Os clubes não se importam em preparar um técnico. Claro que voltaria a trabalhar. É um clube que eu conheço do porteiro ao presidente. Nasci no São Paulo, mas trabalhei em muitos lugares.

Sua família apoia esse possível retorno ao futebol?

Minha mulher até me perguntou isso: "Isso o que você está querendo é parecido com ser treinador ou menos estressante?". Eu falei que mais estressante que treinador não existe. Eles se preocupam com isso. Não querem que eu volte à loucura. A opinião deles pesa muito, mas da última vez eu mesmo me assustei com a situação. Lógico que penso muito nas pessoas que trabalham comigo, meus auxiliares e nos familiares. Pensei durante 40 anos nessas pessoas, mas agora tenho que pensar ou pouco em mim, porque se não, daqui a pouco não vou estar aqui para ajudar a todos. Tenho que pensar um pouco em mim agora. Estou com 60 anos. Não vejo meus filhos, vejo minha mulher de vez em quando, meus amigos vejo pouco. Gosto de ficar em casa, sou caseiro. Não vou trabalhar neste ano. Está definido. Não mudou meus planos. Quero descansar um pouco.

Tem visto futebol?

Eu vejo. É vício. Estou assistindo jogos da Eurocopa e da Copa América, que ficou sem graça depois de o Brasil sair. Vejo basquete também, as finais da NBA estão muito legais. Aos fins de semana vu para Ibiúna. Gosto de ficar lá porque é tranquilo. Vou com a minha mulher fazendo compra de verduras na horta. Gosto de coisas simples, de ficar com essas pessoas.

O que mais estava te estresando no futebol?

A rotina é a mais pesada. Quarta e domingo, os dias de jogos, são os mais fáceis. Você já treinou, já fez tudo, está pronto e é só fazer a palestra. O difícil do futebol é o dia a dia. Você planeja uma coisa, mas muda muito. Um jogador machuca, outro tem problema com a família. Você tem que organizar muitas coisas. O pior momento nosso no Flamengo foi não ter campo. Em quatro meses a gente viajou 35 mil km. Até de ônibus a gente viajou muito, para Volta Redonda, Macaé ou Cariacica. Quem também tem essa arritmia é o Levir Culpi e o Milton Cruz. Só que a deles é mais leve. O Levir é mais calmo que eu. Eu sou muito intenso. Dias atrás ele me ligou e falamos sobre remédios (risos). Tomamos o mesmo. Veja só o nosso assunto! A gente se conheceu no México, quando éramos jogadores. Desde então, somos amigos. Ele me telefonou para a gente sair, pensou que eu estava no Rio. Mas estava em São Paulo.

Sente falta do futebol?

Tenho saudades porque minha saída foi muito recente. Antes de começar o trabalho no Flamengo, tive propostas fortes de clubes do Brasil e até uma da China. Até já trabalhei lá, gostei, fui campeão, mas não está na minha cabeça. Lá é só para ganhar dinheiro. A primeira vez que fui para lá, em 1998, era o único brasileiro. Tinha até propostas grandes e ganhando até mais em outros clubes, mas preferi o Flamengo. O projeto e as pessoas eram interessantes. Agora vou ver no que vai acontecer. Mas voltar é difícil.

Os problemas de saúde que o Telê Santana teve serviram como um alerta para você?

Nas vezes em que tive problemas, sempre pensei nele. Na primeira vez que tive arritmia foi muita surpresa, nunca tinha tido nada. Eu estava no São Paulo. Foi estranho, o coração batia descompensado não sabia o que era, começava a soar. Fui para o hospital, cheguei a ser internado na UTI. Nesta primeira vez pensei muito no Telê. Sempre quis seguir um técnico, fui auxiliar de caras como o Carlos Alberto Parreira, admirava o Rubens Minelli, mas sonhava em seguir o Telê. Mas uma coisa que eu não queria era fazer o que ele fazia. O Telê morava no CT, cuidava do campo, de tudo. Não tinha vida. Ficou doente por isso, tenho certeza. Acompanhei a doença desde o começo. Ele era difícil para ir no médico, no hospital, e até falava para o médico: "Cuida da sua vida que eu cuido da minha". Eu cheguei a pegar ele na marra, junto com o doutor José Sanches (médico do São Paulo), colocar o carro e levar para exames. Eu penso muito nisso. Não quero ficar que nem ele. Eu vi que tudo o que aconteceu com ele foi por causa do futebol. O esporte é bom, melhora sua vida, mas é uma escravidão. Você não tem vida familiar, pessoal, nada. É de segunda a segunda. O futebol te consome, ainda mais o técnico. Isso aconteceu com o Telê.

Se tivesse sido campeão carioca, você estaria no Flamengo até hoje?

Não teria como, depois do que o médico me falou, me assustou. Ali eu vi que tinha que parar, vi que estava arriscando minha vida. Nas outras vezes não era tanto risco. Agora essa última me assustou. No Flamengo estava me sentindo mal, não conseguia trabalhar direito. Eu ia lá, não falava para os médicos, até para não ficar chato. Estava lá há pouco tempo, evitar contar. O remédio controlava, conseguia ficar melhor. Como me deu medo, parei. Agora posso me cuidar.

Acha que o São Paulo pode chegar à decisão da Libertadores?

Agora o time pode ir até mais longe. Estava em um mau momento. O futebol é muito engraçado. O time que agora é valorizado, meses atrás se falava em reformulação, em tirar alguns jogadores. O futebol muda do dia para a noite. Por isso tem que ter profissionais para analisar com calma as situações. Encaixou um ou dois resultados, aí a equipe subiu. Agora é favorito ao título. Na minha opinião é o melhor dos que restaram na Libertadores. Tem plantel, enquanto o Atlético Nacional está se desfazendo de alguns jogadores. O São Paulo, no Morumbi, em Libertadores, é difícil de ganhar. O técnico está com boas opções.

Ficou com surpreso pelo São Paulo reagir pouco tempo depois de vivenciar uma crise política tão grande?

O problema político era sério e isso atrapalhou um pouco dentro de campo. Quando estava lá não me afetou porque passei por cima de tudo. Conseguia muito separar o lado político, não ligava para isso. Atrapalhou demais. Esse trabalho atual é mérito da comissão técnica, que fez os jogadores evoluírem, terem vontade. E isso traz a torcida de volta. Agora é difícil de parar o time, está muito forte. Está todo junto. Como acalmou lá dentro, ficou definida a organização dos dirigentes, ficou tranquilo. Não tem um clube com vitória no futebol que tenha crise. Acaba o problema, fica todo mundo legal, feliz e volta a ser amigo. Ali são torcedores também. Tem tudo para ser campeão.

Como esportista, vai acompanhar a Olimpíada?

Eu não sou apoiador nem da Copa e nem da Olimpíada no Brasil. Não temos condições de fazer. Não temos saúde e educação. Construímos um monte de estádios, uma loucura. Fui com o São Paulo jogar em Cuiabá e o estádio estava cheio de goteira. Tem várias obras largadas. O Brasil está quebrado e estamos fazendo um monte de coisa. Fui no jogo de abertura da Copa do Mundo, achei legal, mas e como fica o País, as pessoas? Não temos condições, mas temos Olimpíada. Quero saber depois dos Jogos o que vamos fazer dos locais, se vamos investir em projetos sociais e de esportes. Esse filme já passou várias vezes. A Copa foi um gasto absurdo e temos estádios largados. Essa que é a minha dúvida. Nós podíamos investir esse dinheiro em mais hospitais, creches e escolas. Não me conformo em fazer uma festa e não ter o básico para o povo.

Mas com os estádios novos não ficou melhor para trabalhar?

Sim, com certeza. Mas não precisava ter tantos estádios novos. Só alguns. Pena que o Maracanã não pode ser usado, mas servia para receber shows. Tivemos que jogar o Fla-Flu no Pacaembu, mas alguém foi lá cantar no Maracanã. Não dava para entender. O estádio é para quê? Para futebol. Aí tivemos que jogar o clássico em São Paulo enquanto tinha alguém cantando lá. Não dá para aguentar.

Ainda joga futebol?

Não. De exercício só faço esteira. A cabeça até pensa rápido, mas o corpo não responde se eu vou jogar. Então, tento fazer alguns movimentos, aí começa a arrebentar tendão, coisas de velho. Então, não jogo. Faço musculação todos os dias aqui no prédio. Dá saudade de jogar, até sou convidado, mas prefiro ficar só no churrasco.