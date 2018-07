"Jogamos mais bola nas duas partidas", diz técnico do PSG

O técnico francês Laurent Blanc deixou o estádio do Chelsea saboreando a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, façanha em poucos acreditavam - principalmente depois de o atacante sueco Ibrahimovic, principal jogador do time, ter sido expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. "Conseguimos a vaga jogando mais bola do que o Chelsea tanto aqui em Londres quanto em Paris", afirmou. No jogo de ida o placar foi 1 a 1.

Blanc não quis falar sobre a decisão do árbitro holandês Bjorn Küipers ao expulsar Ibrahimovic, e preferiu passar o tempo elogiando os seus jogadores. "Quando estávamos no vestiário, no intervalo da partida, vi nos olhos de cada um dos meus jogadores que eles não iam desistir de lutar pela classificação em nenhum momento. E foi o que aconteceu."

Ele bateu muito na tecla de que o time manteve a cabeça no lugar e a bola no chão mesmo quando esteve em situações complicadas (levou o primeiro gol aos 36 minutos do segundo tempo e ficou novamente em desvantagem aos cinco da prorrogação). "A nossa ideia de jogo foi vitoriosa, mesmo com um jogador a menos durante tanto tempo. Isso me deixou muito feliz."