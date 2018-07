Jogando em casa, Napoli fica no zero com a Sampdoria

Com a derrota da Juventus para a Roma por 1 x 0 no sábado, o Napoli tinha tudo para pressionar os rivais de Turim e recuperar o fôlego após ser batido pelo Viktoria Plzen por 3 x 0 no estádio San Paolo durante a semana, em partida válida pela Liga Europa.

Depois de um minuto de silêncio em memória ao ex-jogador da equipe Carmelo Imbriani, que morreu de câncer aos 37 anos na última sexta-feira, os visitantes mostraram atitude primeiro e quase abriram o placar nos primeiros minutos, com Gianluca Sansone.

O Napoli respondeu rapidamente, com Lorenzo Insigne e Edinson Cavani, que, na cara do gol, chutou fraco para defesa do goleiro adversário Sergio Romero.

A grande chance da Sampdoria se deu logo após os 30 minutos de jogo, quando o goleiro do Napoli Morgan De Sanctis se atrapalhou após escanteio e viu Valon Behrami salvar a bola em cima da linha.

Behrami ainda salvou outro lance, desta vez de Mauro Icardi logo após o intervalo, mantendo o placar no zero.

O Napoli parecia jogar perigosamente, sofrendo com os ataques adversários, mas os jogadores da Sampdoria logo cansaram e a equipe cedeu espaço para os donos da casa.

Goran Pandev ainda veio do banco para tabelar com Marek Hamsik, cujo poderoso chute com o pé esquerdo só foi parado pelo goleiro Romero.

Segundo time na tabela, o Napoli parecia começar a se encontrar em campo, e Paolo Cannavaro veio de trás da defesa para testar o goleiro Romero.

Mas a equipe napolitana não traduziu a maior posse de bola em chances reais de gol, diante de uma torcida que se mostrava impaciente com a performance do time da casa.

A Juventus soma agora quatro pontos acima do Napoli; os dois times duelam no estádio San Paolo em março.

Nas demais partidas, a Pescara perdeu para o Cagliari por 2 x 0, enquanto o Torino conquistou úteis três pontos ao superar a Atalanta em casa por 2 x 1. O Genoa, tentando se afastar da zona do rebaixamento, bateu a Udinese por 1 x 0, e o Catania só se manteve na sétima posição porque venceu o Bologna por 1 x 0.

(Por Matt Barker)