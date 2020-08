Jogar com estádio vazio prejudica São Paulo, avalia Daniel Alves

Autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Fortaleza, por 1 a 0, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, Daniel Alves ressaltou a importância do resultado, mas admitiu que o time ainda não atingiu o desempenho esperado.

Segundo o camisa 10, alguns fatores como a ausência de público e o longo tempo sem atuar podem ter influenciado o desempenho da equipe, que tem margem para evolução nas próximas rodadas.

Leia Também São Paulo vence o Fortaleza de Rogério Ceni em sua estreia no Brasileirão

"Estamos acostumados a jogar com pressão da torcida. Quando você não tem, é muito raro. Muito tempo sem jogar te deixa sem ritmo também. Sabemos que tem muita coisa para melhorar, mas é bom melhorar com vitória, somando três pontos em um campeonato difícil", analisou o jogador.

"Acredito que é assim que construímos as coisas. Sabemos que depende muito do que fazemos, sabemos da instabilidade do clube, mas acredito que podemos ir mandando uma mensagem positiva de que, se depender da gente, vamos melhorar as coisas", completou.

Como teve seu jogo inicial com o Goiás cancelado, em razão de testes positivos para covid-19 no elenco do adversário, o São Paulo soma três pontos e aparece em oitavo lugar na tabela. Na terceira rodada vai enfrentar o Vasco, no domingo, às 16 horas, em São Januário.