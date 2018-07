Jogar no futebol japonês me ajudará na Copa do Mundo, diz Forlán

OSAKA - O atacante uruguaio Diego Forlán afirmou nesta quarta-feira que não hesitou ao tomar a decisão de trocar o Internacional pelo Gamba Osaka, se tornando o principal jogador a atuar no futebol japonês nos últimos anos. E ele declarou, durante a sua apresentação oficial, que jogar no Japão pode ser uma boa preparação para a Copa do Mundo do Brasil.

"Eu não estou preocupado com isso", disse Forlán. "O nível do futebol aqui é muito elevado, tanto em termos técnicos como físicos, então acho que isso vai ser uma boa preparação para a Copa do Mundo", completou o atacante uruguaio, eleito o melhor jogador do Mundial de 2010.

Com passagens por grandes clubes do futebol europeu, como Manchester United, Inter de Milão e Atlético de Madrid, Forlán, de 34 anos, foi saudado por milhares de torcedores no estádio do Cerezo Osaka nesta quarta-feira. O uruguaio garantiu que nunca havia vivido situação parecida.

"Eu nunca recebi essa recepção", disse Forlán. "Esta é a minha terceira vez no Japão e fico sempre impressionado com o nível de respeito das pessoas daqui", completou o uruguaio, que tentará conduzir o Gamba Osaka ao título nacional após ficar em quarto lugar no Campeonato Japonês na temporada passada.