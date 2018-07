Jogo beneficente com Neymar leva 3 mil torcedores à Vila Belmiro

SANTOS - Em jogo beneficente nesta sexta-feira na Vila Belmiro o time de Neymar e do jogador de futsal Falcão ganhou por 6 a 3 do equipe do atacante palmeirense Wesley e do ex-jogador Narciso, o promotor do evento. O atacante santista marcou um gol.

Participaram da partida Breitner (Náutico), Wellington (São Paulo), Wesley (Palmeiras) e também atletas aposentados como Caio Ribeiro, Marcelo Passos e Paulinho Kobayashi, além do jogador de vôlei Rodrigão.

Mesmo embaixo de chuva, o jogo reuniu cerca de 3 mil pessoas no estádio e aproximadamente 10 toneladas de alimentos foram arrecadadas, segundo a organização do evento. O número também inclui doações feitas por empresas.

"Vale comparecer para ajudar a quem precisa. Nas férias eu sinto falta da bagunça e de estar perto da torcida", afirmou o atacante santista. "Fico muito feliz porque sei o que é precisar de alguém. O que faço final de ano é para poder ajudar o próximo. Faço isso de coração, e todos os jogadores aqui também", disse Narciso, que organiza a partida desde 2005, quando se curou de uma leucemia.

Para o time de Neymar marcaram os gols Falcão, três vezes, e Breiner. Wesley, Robert e Gabigol fizeram pela equipe de Narciso.