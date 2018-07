Jogo com Atlético-PR deve marcar despedida de Bernard Um dos destaques do Atlético-MG na campanha que levou à conquista do título da Libertadores, o meia-atacante Bernard, convocado novamente por Luiz Felipe Scolari para a seleção brasileira, deve atuar pela última vez com a camisa atleticana nesta quarta-feira. A partida contra o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro, marcada para começar às 19h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, será a 100ª dele pelo clube mineiro e pode ser também a de despedida.