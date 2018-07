Jogo com Católica fez Rogério Ceni repensar, diz Muricy

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni estava decidido a se aposentar até a partida contra a Universidad Católica, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no final de outubro. Mas a atuação extraordinária, em que fez pelo menos cinco defesas dificílimas, mudou o destino do ídolo do São Paulo. A revelação foi feita nesta terça-feira pelo técnico Muricy Ramalho, que teve grande participação no desafio de convencer o veterano de 40 anos a renovar contrato por uma temporada e continuar jogador. "Foi a partir daquela partida que amadurecemos a ideia de que ele poderia jogar mais um ano. Ele estava pegando muito e tinha condições de continuar", disse Muricy, em entrevista na noite desta terça-feira, em um evento organizado pela TV Gazeta, em São Paulo.

Aquele jogo contra a Universidad Católica foi realmente atípico. O São Paulo havia empatado no Morumbi, o que dificultava a classificação no estádio do rival, o San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. Mesmo assim, o São Paulo atacou, conseguiu a virada - apesar ficar atrás no placar - e, depois de muito sufoco, arrancou uma vitória por 4 a 3, o que lhe deu a vaga nas quartas de final. Na saída do gramado, Rogério Ceni atestou: "Foi uma das melhores atuações da minha carreira".

O adiamento da aposentadoria foi comemorada pelo treinador do São Paulo. Muricy acredita que o goleiro é uma referência na equipe e vai facilitar o planejamento para 2014, inclusive em relação às contratações. "O Rogério é um símbolo muito respeitado no meio do futebol. Ele pode atrair reforços de ponta para o ano que vem", avaliou o técnico, que também renovou com o clube, mas por dois anos.

O planejamento são-paulino já está a todo vapor. Muricy contou que cancelou uma viagem pessoal que faria no mês de dezembro e tem se reunido diariamente com a diretoria para projetar o elenco que vai disputar o Campeonato Paulista. "Estamos atrasados e precisamos recuperar o tempo perdido", avisou.