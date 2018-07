Jogo com Corinthians é decisão para o Grêmio, diz Riveros

O volante paraguaio Riveros mostrou bem qual é o clima no Grêmio para o jogo deste domingo, contra o Corinthians, no Itaquerão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Segundo ele, é uma "decisão" para o clube gaúcho.

"Esse jogo é contra um rival direto pela vaga, é como uma decisão para nós. Jogar contra o Corinthians é difícil, mas o time está confiante", explicou Riveros. "Podemos fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado."

O Corinthians entra na rodada como terceiro colocado do campeonato, com 63 pontos. E o Grêmio aparece em sexto lugar, com 60. A luta de ambos é para terminar entre os quatro melhores, para ir à Libertadores.

"Para nós, é uma final. Não somente para ganhar três pontos, mas também para tirar três pontos do Corinthians", disse Riveros, que ainda fez uma ressalva. "Mas depois temos que fazer também nossa parte contra Flamengo e Bahia (adversários nas duas últimas rodadas do Brasileirão)."