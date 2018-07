Jogo com o Basel é boa chance para Real se recuperar, diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, acredita que o jogo de terça-feira contra o Basel, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, será uma boa chance para os atuais campeões europeus se recuperarem após um início de temporada ruim.

O Real perdeu por 2 a 1 para o rival Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu no sábado, a segunda derrota seguida da equipe no Campeonato Espanhol, e parte da exigente torcida do clube deixou clara sua insatisfação ao vaiar o capitão e goleiro Iker Casillas.

Ancelotti, um dos apenas seis jogadores a conquistar a Liga dos Campeões como jogador e técnico, lembrou nesta segunda-feira que o Real também teve um início de campanha ruim na temporada passada, mas se recuperou e acabou conquistando seu 10º título europeu e ainda a Copa do Rei.

"Eu me sinto como um técnico que precisa corrigir coisas no time, da mesma forma que aconteceu no ano passado", disse o treinador em entrevista coletiva.

"Esse jogo veio na hora certa, já que é uma chance de mostrar uma reação positiva e demonstrar coisas boas no time", acrescentou o italiano.

"Começar bem esta competição é muito importante. Acredito que seremos competitivos e vamos tentar conquistar o título de novo."