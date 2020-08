'Jogo como se estivesse no meu bairro', diz Patrick após vitória do Palmeiras

Patrick de Paula está acostumando a ser decisivo em clássicos. Após bater o pênalti na final do Campeonato Paulista que decretou o título do Palmeiras diante do Corinthians, o jovem volante da equipe alviverde, neste domingo, marcou o gol da vitória frente ao Santos, o primeiro triunfo em clássicos da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo na temporada de 2020.

Após o título do Paulistão, Vanderlei Luxemburgo havia afirmado que Patrick de Paula não sente pressão de vestir a camisa do Palmeiras. Destaque novamente, agora contra o Santos, o volante foi de acordo com o discurso do treinador.

"Nosso time está se comportando bem, não só eu, mas a equipe toda. Cabeça muito boa, apesar de ter 20 anos, estou tranquilo. Jogo como estivesse jogando no meu bairro, claro, com muita responsabilidade", falou o jogador.

A vitória tira a pressão de cima do Palmeiras e de Vanderlei Luxemburgo, que vinha sendo muito criticado, sofrendo protestos até mesmo após ter vencido o Athletico-PR, em Curitiba, no meio da semana. Patrick de Paula garantiu que o clube está preparado para jogar de igual para igual com qualquer time do Brasileirão.

"Estou muito feliz pela vitória, uma vitória para a torcida palmeirense, estamos preparados para todos os jogos", finalizou o jogador, que marcou o seu primeiro gol na competição.

Invicto no Brasileirão, o Palmeiras alcançou oito pontos, ficando quatro atrás do líder Internacional, mas ainda com um jogo por fazer, frente ao Vasco.