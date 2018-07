Jogo da Rússia nas Eliminatórias da Copa 2014 é adiado por nevasca

BELFAST - A seleção russa, adversária do Brasil em amistoso que será realizado na segunda-feira, entraria em campo nesta sexta para um compromisso pela Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. No entanto, a nevasca de Belfast impediu a realização da partida contra a Irlanda do Norte e obrigou a Fifa a adiar o confronto para sábado.

De acordo com comunicado divulgado pela Associação Norte-Irlandesa de Futebol, ambas as equipes concordaram com o adiamento, depois que funcionários da Fifa analisaram o gramado e o consideraram impraticável para um jogo de futebol. Houve ainda uma tentativa de tirar o excesso de neve do campo, mas sem sucesso.

Coordenador técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira havia viajado para Belfast para acompanhar a partida, com o objetivo de coletar informações sobre a Rússia, próxima adversária da seleção. O ex-técnico assistirá à partida no sábado e, depois, embarcará direto para Londres, onde será realizado o amistoso.