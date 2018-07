Jogo das 11h é aprovado antes de teste e será repetido no Brasileirão

Quando anunciou a remarcação de Grêmio x Ponte Preta, na primeira rodada do Brasileirão, para as 11 horas de domingo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garantiu que estava fazendo um teste. Antes mesmo de observar a experiência na prática, a entidade já a aprovou. Nesta quinta-feira, alterou um jogo por domingo até a nona rodada.

Até aqui, já estão definidos os horários dos jogos até a décima rodada. Assim, em todos os finais de semana até o fim de junho haverá um confronto às 11h de domingo. Nenhum desses jogos é de grande expectativa de público, envolvendo duas equipes grandes.

Na segunda rodada (17 de maio), o jogo escolhido foi Figueirense x Vasco, no Orlando Scarpelli. Uma semana depois, o Palmeiras joga pela manhã contra o Goiás no Allianz Parque. Na quarta rodada (30 de maio), o jogo escolhido é Santos x Sport, na Vila Belmiro.

O revezamento prossegue na sexta rodada (7 de junho) com Internacional x Coritiba, no Beira-Rio, programado para as 11h no Beira-Rio. No dia 14 de junho, a Ponte Preta recebe o Goiás no Orlando Scarpelli no novo horário, enquanto a partida escolhida para a oitava rodada (21 de junho) é Cruzeiro x Chapecoense. O último jogo programado para a manhã de domingo é Atlético-MG x Joinville, em 28 de junho.