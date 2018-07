Jogo das Estrelas do Zico já tem mais de 40 mil ingressos vendidos

O Maracanã promete estar lotado para mais uma festa comandada por Zico neste fim de ano. No sábado, o principal estádio do País irá receber mais um amistoso beneficente, o Jogo das Estrelas, realizado todo ano pelo ex-meia do Flamengo, e a casa estará cheia. Até esta sexta-feira, mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Como sempre, a partida contará com nomes de peso do futebol nacional. Já estão confirmados, além do próprio Zico, Robinho, Deco, Edmundo, Emerson Sheik, Juninho Pernambucano, Carlos Germano, Wallace, Júnior, Tita, Sávio, Renato Gaúcho, Lucas Silva, Falcão (futsal), Leonardo, Vampeta, Serginho (ex-Milan), Roger, Zinho, entre outros.

Mas a festa de 2014 terá uma novidade especial. Ela homenageará alguns dos estrangeiros que marcaram seus nomes atuando no Brasil. Atuarão no Maracanã: Seedorf, Petkovic, Rodolfo Rodriguez, "Gato" Fernández, Dario Pereyra, Hugo de León, Romerito, Asprilla, Rivarola, Sérgio Ramirez, Etcheverry, Aristizábal e "El Tigre" Ramirez.

"É sempre bom estar em eventos desta natureza. E não posso deixar de participar justamente do jogo que organizo. Neste ano, tivemos a brilhante ideia de homenagear jogadores estrangeiros que passaram por aqui. Além do lado beneficente, sempre marcante, que isso possa ficar na história do novo Maracanã. Será muito legal. Estou feliz por todos terem aceitado esse desafio. Todo ano temos muita gente boa para presentear o público. Não será diferente nessa edição", comentou Zico.

Quem quiser acompanhar o amistoso ainda pode adquirir seu ingresso. A venda segue aberta no Maracanã, com cada bilhete custando R$ 20, e ficará assim até a hora do jogo. Pelo site www.maracana.com, a comercialização se encerra à meia-noite desta sexta-feira. Vale lembrar que o valor arrecadado será revertido para instituições de caridade.