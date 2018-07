Jogo de despedida do goleiro Marcos é antecipado em um dia

SÃO PAULO - Os organizadores da partida de despedida do goleiro Marcos mudaram a data do jogo para dia 11 de dezembro, antecipando em um dia a cerimônia festiva. Tudo por causa do calendário da Sul-Americanam que decide seu campeão dia 12. Cono o São Paulo ainda está na competição e o Morumbi foi reservado para um show de música, os organizadores do evento de Marcos ficaram com medo de perder o Estádio do Pacaembu, onde será feita a homenagem.

Também foi lembrado que no dia 12, o Corinthians estará jogando no Mundial de Clubes da Fifa e isso poderia reduzir a atenção da partida de São Marcos. O jogo de Marcos reunirá jogadores da seleção brasileira campeã do mundo em 2002 e do Palmeiras vencedor da Libertadores de 1999.

Cerca de 28 mil de um total de 34 já foram vendidos. Quem já comprou seu bilhete pela internet e não poderá ver o jogo na nova data pode pedir reembolso pelo site site www.futebolcard.com.br. Os obtiveram entrada nas bilheterias pode usar o telefone (11) 2344-4210 para tirar dúvidas, em horário comercial.