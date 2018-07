Jogo de despedida do goleiro Marcos já tem 15 mil ingressos vendidos

SÃO PAULO - O Pacaembu deve lotar para a despedida oficial do goleiro Marcos, do Palmeiras. Dos cerca de 34 mil ingressos colocados à venda, os organizadores do evento informam que 15 mil já foram comprados. E olha que a partida, que vai reunir a seleção brasileira de 2002 (campeã do mundo) e o Palmeiras de 1999 (vencedor da Libertadores), ainda não tem data certa para acontecer, mas será entre os dias 11 e 13 de dezembro, dependendo da programação do próprio estádio municipal., em São Paulo.

Para as arquibancadas amarelas e cadeiras laranjas centrais, as vendas já atingiram 60% da capacidade disponível. Os interessados podem comprar os ingressos por meio do site futebolcard.com. O jogo foi batizado de "A Canonização", em referência ao rótulo de São Marcos que o goleiro ganhou ao longo de sua carreira. Marcos parou de jogar nesta temporada, depois das férias, porque já não suportava mais as contusões e os treinos. Seu corpo não respondia ao que sua cabeça desejava. Preferiu parar para não atrapalhar o Palmeiras.