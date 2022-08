Jogo de futebol na Ucrânia dura 4h30 devido a alarmes antiaéreos

Uma partida do Campeonato Ucraniano entre Rukh Lviv e Metalist Kharkiv durou quatro horas e 27 minutos (em vez da hora e meia habitual) depois de ser interrompida várias vezes por alarmes antiaéreos. O conflito entre Ucrânia e Rússia completou seis meses nesta quarta-feira.

O jogo, disputado na cidade de Lviv (que fica no oeste do país e foi menos afetada pela invasão russa) começou às 15h00 locais (9h00 de Brasília) e terminou às 19h27 locais, após ter sido interrompido três vezes por sirenes.

O Metalist venceu por 2 a 1 depois que os jogadores das duas equipes passaram um total de 145 minutos em um abrigo, embora nenhum ataque tenha sido detectado na área.

Kolejny alarm! Jakoś w 43 minucie mecz zostaje przerwany, oficjel UAF prosi o schowanie się do schronu, a jeden człowiek odpowiadający za mecz woła, by dograć te dwie minuty. Oficjel pozostaje nieugięty, wszyscy kierujemy się do schronu pic.twitter.com/E1MYwYE08b — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022

Apesar da guerra, o campeonato ucraniano iniciou sua nova temporada na terça-feira, na tentativa de elevar o moral da população, com quatro jogos que não precisaram ser interrompidos.

As partidas são disputadas com portões fechados por razões de segurança. Várias equipes jogam como anfitriões em cidades do centro e do oeste do país, menos afetadas pela guerra.

Após o início da invasão russa no final de fevereiro, a liga ucraniana decidiu encerrar a temporada passada em abril.

Esta quarta-feira marca o Dia da Independência na Ucrânia e os Estados Unidos alertaram para a possibilidade de um grande ataque russo coincidindo com a data comemorativa.