Jogo de futsal entre Palmeiras e Corinthians acaba em confusão

SÃO PAULO - O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Sub-20 de futsal entre Palmeiras e Corinthians acabou em confusão no ginásio da Nova Arena do Palmeiras na noite desta quarta-feira. Uma provocação de um jogador do time alvinegro causou a ira dos palmeirenses, que eram maioria, e a confusão precisou da interferência da polícia para não virar tragédia.

O Corinthians abriu 7 a 1 e o Palmeiras diminuiu a diferença para 7 a 4. Faltando sete minutos para o fim do jogo, o jogador Edilson da equipe alvinegra deu um tapa no rosto de um jogador palmeirense e foi expulso. Ai sair de quadra, ele cuspiu em uma bandeira do Palmeiras e segundo pessoas que estavam próximas do local, chegou a fazer um gesto obsceno para os torcedores. Irritado com a atitude do corintiano, torcedores invadiram a quadra e chegaram a agredir o atleta, que assustado, correu para o vestiário e foi protegido pelos seguranças do clube alvinegro.

Mas a confusão não acabou aí. Ainda indignados pela atitude do rival, torcedores foram para a Rua Turiaçu e o Batalhão de Choque da Polícia Militar precisou intervir com bombas de gás e balas de borracha para conter os torcedores, que estavam indignados. Com a confusão, o jogo foi encerrado antes do tempo e a Federação Paulista de Futsal ainda precisará decidir o que será feito. O jogo da volta está marcado para terça-feira, às 19h, no Ginásio do Parque São Jorge.