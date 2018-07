'Jogo de quarta vale a temporada', diz técnico do Milan O Milan joga a sua temporada nesta quarta-feira, no Estádio de San Siro, contra o PSV, no jogo de volta do playoff classificatório para a Liga dos Campeões. Quem afirma isso é o próprio técnico da equipe, Máximo Allegri, que sabe da importância de conseguiu uma vitória contra os holandeses. No jogo de ida, em Eindhoven, empate em 1 a 1.