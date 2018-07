Jogo decisivo do Vasco no Maracanã já tem 31 mil ingressos vendidos

Concentrando suas energias para a rodada final e decisiva da Série B, o Vasco recebeu uma boa notícia nesta quarta. A torcida já adquiriu 31 mil ingressos para o duelo com o Ceará, no sábado. O duelo, a ser disputado no Maracanã, vai definir o retorno à primeira divisão ou a permanência do time carioca na segundona.

De acordo com o clube, o Setor Sul já está esgotado. A quantidade de ingressos à venda é 52.261. Mas a carga total, incluindo gratuidades e cadeiras cativas, é de 65.686 bilhetes. Para lotar o tradicional estádio, a diretoria vascaína anunciou uma promoção especial, com entradas por até R$ 10.

Os setores Sul e Norte têm o ingresso mais barato para o duelo: R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Já os setores Leste e Oeste do Maracanã custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. A venda para os sócios-torcedores começou na internet, na noite de terça-feira. Já para os demais torcedores, tanto pela internet quanto nos pontos físicos, a venda será iniciada nesta quarta-feira, às 10 horas. A partir desta quinta, os bilhetes só serão vendidos nos pontos físicos.

Com relação ao time, a comissão técnica mantém o clima de mistério e não divulga qualquer informação sobre os treinos e escalação. Na terça, todos os jogadores viajaram para Pinheiral (RJ), onde o Vasco já realizou anteriormente alguns períodos de treinamentos, e só sairão de lá na tarde de sexta-feira. Até a segurança no local foi reforçada para evitar transtornos.

Suspensos da partida contra o Ceará, Luan, Yago Pikachu e Júnior Dutra são as baixas no grupo. A programação prevê atividades em período integral nesta quarta e na quinta-feira e pela manhã na sexta-feira, antes do retorno ao Rio direto para o hotel que serve de concentração.

Com 62 pontos, o Vasco precisa vencer o Ceará para não depender de um tropeço do Náutico diante do Oeste, no Recife, e garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.