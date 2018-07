Jogo do Arsenal na Liga Europa é atrasado em um hora após confusão com torcida alemã

A partida entre Arsenal e Colônia foi atrasada em uma hora nesta quinta-feira devido à "segurança das multidões", conforme informou o clube inglês cerca de 45 minutos antes do início do duelo, válido pela Liga Europa.

Assim, o confronto que estava programado para as 16h05 (de Brasília) no Emirates Stadium, em Londres, só terá início às 17h05. "O início de AFC x COL foi atrasado em uma hora em interesse à segurança das multidões", publicou o Arsenal em seu Twitter.

Embora pouco menos de três mil ingressos tenham sido disponibilizados aos torcedores do Colônia, cerca de 20 mil torcedores alemães chegaram nesta quinta em Londres e foram às proximidades do Emirates.

Houve, assim, um princípio de tumulto antes do início do duelo, quando alguns torcedores do Colônia tentaram invadir o estádio. Por causa do ocorrido, a partida foi atrasada até que a situação fosse totalmente controlada.

Arsenal e Colônia estão no Grupo H da Liga Europa, ao lado também do BATE Borisov (BIE) e do Crvena Zvezda (SER).