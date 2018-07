Jogo do Campeonato Belga adiado por ameaça terrorista terá portões fechados A organização do Campeonato Belga anunciou nesta quarta-feira que a partida entre Lokeren e Anderlecht, pela 16.ª rodada da competição, acontecerá neste domingo, com portões fechados. O confronto havia sido adiado por conta do alto risco de ameaça terrorista no país.