Jogo do Chile desfalcará Palmeiras, Santos, Internacional e Flamengo

SANTIAGO - O técnico do Chile, Jorge Sampaoli, anunciou uma lista de 19 jogadores que atuam fora do país para o amistoso que a seleção chilena fará contra a Alemanha, no dia 5 de março, em Stuttgart. O confronto de preparação para a Copa do Mundo acabará desfalcando quatro times brasileiros no início do próximo mês, pois os meias Valdivia, do Palmeiras, e Aránguiz, do Internacional, o zagueiro González, do Flamengo, e o lateral-esquerdo Mena, do Santos, foram chamados.

No mesmo dia do amistoso em solo alemão, o Flamengo enfrentará o Bonsucesso, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, e o Inter terá pela frente o São José, em casa, pelo Gaúcho. Já em 6 de junho, o Palmeiras pegará o São Bernardo, no Pacaembu, enquanto o Santos medirá forças com o Mogi Mirim, fora de casa, em partidas válidas pelo Paulistão.

A principal novidade desta convocação feita por Sampaoli foram as presenças dos atacantes Orellana, do Celta, e Pinilla, do Cagliari, que voltaram a ser chamados após terem ficado fora das últimas partidas da seleção chilena. Nos próximos dias o treinador irá convocar mais alguns atletas que jogam por times do Chile para completar o grupo para o amistoso diante dos alemães.

Eduardo Vargas, do Valencia, Alexis Sánchez, do Barcelona, e Jean Beausejour, do Wigan, foram os outros atacantes chamados por Sampaoli para o duelo em Stuttgart. O Chile, que depois de pegar a Alemanha fará amistosos contra Egito, no dia 30 de maio, em Santiago, e Irlanda del Norte, em 4 de junho, em Valparaíso, também em solo nacional.

O Chile integrará o forte Grupo B da Copa de 2014, ao lado de Holanda, Espanha e Austrália. A sua estreia na competição será em 13 de junho, contra os australianos, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Confira a lista de 19 convocados para o amistoso contra a Alemanha:

Goleiro: Claudio Bravo (Real Sociedad).

Defensores: Gary Medel (Cardiff City), Marcos González (Flamengo), Gonzalo Jara (Nottingham Forest), Eugenio Mena (Santos) e Mauricio Isla (Juventu).

Meio-campistas: Carlos Carmona (Atalanta), Marcelo Díaz (Basel), Francisco Silva (Osasuna), Jorge Valdivia (Palmeiras), Charles Aránguiz (Internacional), Arturo Vidal (Juventus), Felipe Gutiérrez (Twente) e Matías Fernández (Fiorentina).

Atacantes: Eduardo Vargas (Valencia), Alexis Sánchez (Barcelona), Fabián Orellana (Celta), Mauricio Pinilla (Cagliari) e Jean Beausejour (Wigan).