Jogo do Corinthians faz RedeTV! ter a maior audiência em oito anos

A partida entre Racing e Corinthians, nesta quarta-feira, deu à RedeTV! o maior índice de audiência dos últimos oito anos. A transmissão da vitória alvinegra na Argentina conquistada nos pênaltis, pela Copa Sul-Americana, fez o canal atingir o pico de audiência de 16,3 pontos e registrar a liderança em canais abertos durante 14 minutos consecutivos.

Segundo dados divulgados pela RedeTV! ao Estado, a média de audiência da partida do Corinthians foi de dez pontos. Os números são do Kantar Ibope. O canal registrou com o jogo a sua melhor audiência desde 2011. A transmissão foi uma parceria com a empresa DAZN e contemplou também plataformas como redes sociais e a internet, inclusive no site do Estado.

Para a direção da RedeTV!, a liderança foi motivo de comemoração. "É a maior vitória de audiência da minha vida profissional. Chegamos a liderança por muitos minutos. Hoje foi final de Copa do Mundo. Golaço da RedeTV!. Todos de cabeças erguidas. Foi um Davi contra Golias. Fizemos história", disse o o Superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital da emissora, Franz Vacek.

A concorrente direta com a RedeTV! pela audiência na noite de quarta foi a TV Globo. A emissora carioca transmitiu para o Estado de São Paulo a vitória do Palmeiras sobre o Ituano por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista. A partida permaneceu como líder de audiência até o apito final, quando teve início a disputa de pênaltis do jogo do Corinthians. A partir desse momento, a Rede TV! passou a ter mais telespectadores ligados.