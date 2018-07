Jogo do Espanhol de 2011 é investigado por manipulação

Um promotor convocou nesta quinta-feira jogadores de futebol para questioná-los sobre um possível caso de manipulação de resultado em um jogo do Campeonato Espanhol, realizado em 2011, entre Levante e Zaragoza. O Ministério Público, em Madrid, disse que começou uma investigação por manipulação e chamou jogadores para serem interrogados em 3 de outubro.

A partida investigada foi jogada na última rodada da temporada 2010/2011. O Zaragoza venceu o Levante por 2 a 1, com dois gols de Gabi Fernández, o atual capitão do Atlético de Madrid. A vitória salvou o Zaragoza do rebaixamento.

Em junho de 2013, o presidente de La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, Javier Tebas, incluiu o duelo em uma lista de nove jogos que estavam sob investigação por uma possível manipulação.

O Zaragoza disse em um comunicado que não tinha "conhecimento de qualquer circunstância relacionada com a investigação", mas vai cooperar com os pedidos feitos pelo Ministério Público.

É a segunda vez nos últimos anos que um jogo do Levante é suspeito de manipulação. Em maio de 2013, a Liga abriu uma investigação sobre uma vitória por 4 a 0 do Deportivo La Coruña em partida realizada um mês antes.

Se o procurador encontra evidências de um crime, o caso será levado para um juiz. A manipulação de resultados é um crime na Espanha que pode levar a penas de prisão, como proibir um clube de disputar competições oficiais. O Levante segue na primeira divisão espanhola, enquanto o Zaragoza está na segunda após cair em 2013.