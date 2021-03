Jogo do Espanhol é paralisado por drone com mensagem contrária à Eurocopa 2020

Uma cena curiosa marcou o Campeonato Espanhol neste sábado. A partida entre Athletic Bilbao e Eibar teve de ser interrompida por alguns instantes por conta de um drone. O artefato tecnológico caiu no gramado no segundo tempo. Ele carregava uma bandeira em protesto contra a realização da Eurocopa 2020.

A partida pelo torneio nacional da Espanha terminou em 1 a 1, com todos os gols sendo marcados no primeiro tempo. Diferente da etapa inicial, a segunda metade de partida contou com uma breve paralisação por volta dos 20 minutos. O árbitro Valentin Pizarro Gomez tirou o drone de campo e o duelo continuou.

A cidade de Bilbao é uma das 12 sedes escolhidas para a competição europeia, que teve de ser remarcada em março de 2020 em razão da pandemia de covid-19. O local está previsto para receber todos os três jogos da Seleção da Espanha durante a fase de grupos. Esta será a primeira vez que a equipe nacional joga no país basco desde 1967.

A manifestação deste sábado é uma iniciativa de grupos de tendência separatistas e atos políticos que não querem que a Espanha jogue em solo basco. No entanto, ninguém ainda se manifestou para assumir a responsabilidade pelo protesto. A oposição em sediar partidas da Eurocopa na cidade de Bilbao aumentou, já que a perspectiva de receber jogos sem torcedores se fortaleceu devido ao novo coronavírus.

A Espanha está no Grupo E, junto com Eslováquia, Polônia e Suécia. O primeiro jogo dos comandados de Luis Enrique está previsto para acontecer no dia 14 de junho deste ano, no Estádio de San Mamés, casa do Athletic Bilbao.